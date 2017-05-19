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Новости /  В стране  

Новые рабочие места для россиян создадут за счет стартапов

19 мая 2017 12:10
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Новые рабочие места для россиян создадут за счет стартапов
Также стартапы смогут обеспечить экономический рост.

Новые рабочие места в России будут обеспечены в основном благодаря созданию стартапов и также малых инновационных компаний, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на форуме молодых ученых U-NOVUS «Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?», который состоялся в Томске, сообщает "ФедералПресс".

По словам Дворковича, также стартапы смогут обеспечить экономический рост. По его словам, в настоящее время в России не сильно много таких компаний, что влияет на замедленный экономический рост. Об этом пишет ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул. Что увеличение малых инновационных предприятий модет повысить ВВП страны до 4-5%.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в министерстве труда РФ сообщили, что в России снизилась численность официально зарегистрированных безработных граждан. За неделю их стало на 0,9 % меньше. Так, в органах службы занятости с 19 по 26 апреля 2017 года были зарегистрированы 881 883 человека
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