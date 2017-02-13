Новгородский губернатор ушел в отставку
13 февраля 2017 13:18
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Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий. Он также добавил, что не намерен участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году, пишет ФедералПресс.
Губернатор рассказал, что покидает пост по собственному желанию и уже попросил президента о новом месте работы.
Вчера Сергей Митин провел прощальную встречу с чиновниками.
Новым главой региона может стать гендиректор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.
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