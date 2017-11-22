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Новая разновидность въездных виз введена в России

22 ноября 2017 10:00
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Новая разновидность въездных виз введена в России Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте правительства.
Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте правительства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о введении в стране новой разновидности въездных виз в целях получения разрешения на временное проживание в России. Напомним, ранее иностранным гражданам и лицам без определенного гражданства при наличии решения территориального органа МВД России выдавалась обыкновенная виза на въезд в Россию.
«Категория "обыкновенная виза" дополнена новой разновидностью - обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России», — говорится в справке к документу, пишут "Известия".

Отмечается, что новая разновидность виз будет выдаваться на срок до четырех месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ при наличии соответствующего решения территориального органа МВД. Такая въездная виза будет только однократной.
«Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной», — говорится в сообщении.

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