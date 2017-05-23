Несовершеннолетним в России хотят запретить участие в митингах
23 мая 2017 14:00
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По мнению Матвиенко, дети и подростки не должны участвовать в митингах, тем более, если они несанкционированны, передает Эхо Москвы.
Глава Совета Федерации пожаловалась на интернет и социальные сети, с помощью которых детей вовлекают на массовые мероприятия, подвергая их жизнь риску. Это нечестно и цинично, это попрание нравственных и гражданских норм, заявила политик газете «Известия».
Несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения, считает сенатор. Поэтому она предлагает законодательно запретить вовлечение детей в подобные акции.
Говоря в целом о протестах, Матвиенко напомнила, что право граждан на выражение своего мнения закреплено в Конституции. Однако, подчеркнула она, «нужно отделять зерна от плевел».
После акций 26 марта в Кремле и Следственном комитете говорили, что юным участникам предлагали вознаграждение за присутствие на несанкционированном мероприятии.
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