Названы возможные сроки отмены паспортов в России
23 ноября 2017 09:03
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Такое мнение выразил основатель и генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.
Ханин отметил, что VisionLabs уже предоставляет услуги распознавания лиц и на сегодняшний день подобные технологии позволяют заменить документы на контроль биометрических данных.
«С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные», — сказал Ханин, уточнив, что сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза обеспечивает высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов.
При этом основатель VisionLabs подчеркнул, что в ближайшие годы страны вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы, пишут "Известия".
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