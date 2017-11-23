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Новости /  В стране  

Названы возможные сроки отмены паспортов в России

23 ноября 2017 09:03
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Названы возможные сроки отмены паспортов в России Их может заменить контроль биометрических данных через 15–20 лет.
Их может заменить контроль биометрических данных через 15–20 лет.

Такое мнение выразил основатель и генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.
Ханин отметил, что VisionLabs уже предоставляет услуги распознавания лиц и на сегодняшний день подобные технологии позволяют заменить документы на контроль биометрических данных.

«С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные», — сказал Ханин, уточнив, что сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза обеспечивает высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов.

При этом основатель VisionLabs подчеркнул, что в ближайшие годы страны вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы, пишут "Известия".

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