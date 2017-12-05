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Новости /  В стране  

Названы самые «депрессивные» регионы России

5 декабря 2017 12:42
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Названы самые «депрессивные» регионы России Самарская область в первую тройку не попала.
Самарская область в первую тройку не попала.

Самый высокий уровень заболеваемости депрессией зафиксирован в Сибирском федеральном округе. Об этом рассказали эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

По словам ученых, по данным на 2016 год в Сибири зафиксированы 96,6 случая на 100 тыс. населения. Далее идет Центральный федеральный округ с показателем 87,1 случая на 100 тыс. населения, затем – Южный федеральный округ с 73,1 случая. Самый низкий показатель заболевания депрессией был зафиксирован на Северном Кавказе – всего 34,9 случая на 100 тыс. населения. В остальных округах заболеваемость депрессией ниже средней по России. В 2012 – 2016 годах этот показатель снизился на 8,5%, пишут "Известия".

Специалисты также отметили, что причиной расстройства могут быть как внешние, так и внутренние факторы. Причиной может быть травмирующие обстоятельства, тяжелая беременность, роды, болезни в детстве, физические и моральные травмы. Ученые отмечают, что в 60% случаев на развитие депрессии влияет плохая экология, а число незарегистрированных больных может в три-четыре раза превышать данные официальной статистики.

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