Названа дата введения электронных трудовых книжек
3 июня 2017 12:04
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Вице-премьер Ольга Голодец рассказала в интервью телеканалу РБК, что электронные трудовые книжки введут в России с 1 января 2018 года.
«Россиян переведут на электронные трудовые, я надеюсь, с 1 января 2018 года. Тут разные позиции у работодателей и профсоюзов. Я надеюсь, мы придем к консенсусу», — сказала Голодец. По ее словам, в настоящее время Минтруд активно работает в этом направлении, а сама услуга сегодня очень востребована.
О том, что социальный блок правительства готовит «плавный» перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, Голодец говорила в апреле 2017 года. Тогда она отмечала, что правительство намерено разрешить одновременное «хождение» как обычных трудовых, так и электронных трудовых книжек, и соответствующие предложения будут готовы до конца текущего года, пишет РБК.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
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