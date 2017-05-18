Наркоманов возьмут под надзор

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Правительство предлагает расширить перечень лиц, подпадающих под административный надзор после освобождения из мест лишения свободы. Контроль коснется наркоманов и наркодилеров, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Соответствующий законопроект 18 мая будет рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по безопасности. Аналогичный проект в отношении террористов и экстремистов, а также граждан, посягнувших на жизнь полицейского, следователя или судьи, Дума приняла в окончательном чтении накануне. Эксперты считают, что подобная практика должна распространиться на всех, кто совершил тяжкие преступления, пишут «Известия».