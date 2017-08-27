Началась операция по установке железнодорожной арки Крымского моста
27 августа 2017 12:10
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Первый этап морской операции по транспортировке и монтажу арок Крымского моста стартовал в Керченском проливе, пишут "Известия".
Строители доставят и поднимут на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более 6 тыс. тонн, сообщает информационный центр «Крымский мост».
В работах участвуют более 100 специалистов, а также более 10 буксиров, катеров и других судов.
«Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн», — заявил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
В общей сложности установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, проход судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.
Ранее сообщалось, что плавучая система для перевозки арок Крымского моста протестирована.
Окончательный монтаж железнодорожной арки на фарватерные опоры потребует еще около месяца.
Второй этап морской операции — установка автодорожной арки Крымского моста — запланирован на сентябрь.
В мае сообщалось, что строители завершат установку арочных пролетов Керченского моста до конца осени 2017 года
Напомним, 19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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