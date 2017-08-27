Я нашел ошибку
Главные новости: 
Началась операция по установке железнодорожной арки Крымского моста
Началась операция по установке железнодорожной арки Крымского моста
Ранее судимый мужчина на ул. Победы в Самаре ударил ножом знакомого
Ранее судимый мужчина на ул. Победы в Самаре ударил ножом знакомого
У находившегося в местном розыске тольяттинца нашли коноплю
У находившегося в местном розыске тольяттинца нашли коноплю
На Московском шоссе в Самаре сгорел дачный дом
На Московском шоссе в Самаре сгорел дачный дом
В Самаре гости с табуреткой напали на хозяина и другого посетителя
В Самаре гости с табуреткой напали на хозяина и другого посетителя
В Сызранском районе пропала 84-летняя пенсионерка
В Сызранском районе пропала 84-летняя пенсионерка
В Самаре на Волге по касательной столкнулись две мотолодки
В Самаре на Волге по касательной столкнулись две мотолодки
В Самаре на пр. Кирова тушили пожар в гараже
В Самаре на пр. Кирова тушили пожар в гараже
сегодня  Воскресенье,27 августа, 12:22
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/08:
USD 59.15
0.01
EUR 69.7
-0.04
Искать
Новости /  В стране  

Началась операция по установке железнодорожной арки Крымского моста

27 августа 2017 12:10
28
Началась операция по установке железнодорожной арки Крымского моста
Окончательный монтаж железнодорожной арки на фарватерные опоры потребует еще около месяца.

Первый этап морской операции по транспортировке и монтажу арок Крымского моста стартовал в Керченском проливе, пишут "Известия".

Строители доставят и поднимут на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более 6 тыс. тонн, сообщает информационный центр «Крымский мост».

В работах участвуют более 100 специалистов, а также более 10 буксиров, катеров и других судов.

«Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн», — заявил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

В общей сложности установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время судоходство в Керчь-Еникальском канале ограничивается. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, проход судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что плавучая система для перевозки арок Крымского моста протестирована.

Окончательный монтаж железнодорожной арки на фарватерные опоры потребует еще около месяца.

Второй этап морской операции — установка автодорожной арки Крымского моста — запланирован на сентябрь.

В мае сообщалось, что строители завершат установку арочных пролетов Керченского моста до конца осени 2017 года

Напомним, 19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
443
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
480
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7265
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1463
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5811
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1883
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
626
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2278
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2078
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1722
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1885
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6002
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Жителей Самарской области приглашают сегодня на конно-спортивный фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Волге по касательной столкнулись две мотолодки

333

Под Самарой более 4 тысяч человек стали гостями выставочной площадки форума «Армия-2017»

139

Ночью в ДТП в Волжском районе погибли три человека, еще четверо ранены

130
за неделю

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1923

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1912

Самарца оштафовали за шум в квартире, в которой он не проживает

1577
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда