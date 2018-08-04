На период с 2019-го по 2024 год продлены льготные тарифы страховых взносов для благотворительных организаций
4 августа 2018 10:29
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На период с 2019-го по 2024 год продлены льготные тарифы страховых взносов для благотворительных и некоммерческих организаций, которые используют упрощенную систему налогообложения и занимаются социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, работают в сферах образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового любительского спорта.
Кроме того, предусматривается снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%. Для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд страховые взносы составят 22%, а не 26%, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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