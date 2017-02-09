На космодроме Восточный готовятся к новому запуску - почти через год после первого
9 февраля 2017 19:35
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Начат монтаж технологического оборудования для разгонного блока "Фрегат" в сооружениях Стартового и Технического комплексов космодрома. Оборудование изготовлено НПО им. С.А. Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения Стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов Унифицированного технического комплекса.
Завершить монтаж и пуско-наладочные работы планируется до конца апреля. Далее согласно технологии будут проведены автономные и комплексные испытания.
Отметим большой перерыв в запусках с Восточного: первый пуск с него был произведен 28 апреля прошлого года, в космос отправили ракету-носитель "Союз-2.1а". Причем накануне старт был отменен за минуту до запуска.
Восточный - новый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области. Со временем он должен заменить Байконур, который Россия арендует у Казахстана, однако его строительство еще не закончено, сообщает newsru.com.
Фото www.roscosmos.ru
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