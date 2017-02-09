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На космодроме Восточный готовятся к новому запуску - почти через год после первого

9 февраля 2017 19:35
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Завершить монтаж и пуско-наладочные работы планируется до конца апреля. Далее согласно технологии будут проведены автономные и комплексные испытания.
Специалисты космодрома Восточный начали монтаж оборудования для предстоящего запуска космического аппарата, сообщается на сайте Роскосмоса.

Начат монтаж технологического оборудования для разгонного блока "Фрегат" в сооружениях Стартового и Технического комплексов космодрома. Оборудование изготовлено НПО им. С.А. Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения Стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов Унифицированного технического комплекса.

Завершить монтаж и пуско-наладочные работы планируется до конца апреля. Далее согласно технологии будут проведены автономные и комплексные испытания.

Отметим большой перерыв в запусках с Восточного: первый пуск с него был произведен 28 апреля прошлого года, в космос отправили ракету-носитель "Союз-2.1а". Причем накануне старт был отменен за минуту до запуска.

Восточный - новый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области. Со временем он должен заменить Байконур, который Россия арендует у Казахстана, однако его строительство еще не закончено, сообщает newsru.com.

Фото  www.roscosmos.ru




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