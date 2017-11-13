На главной площади Калуги Иван III сменил Ленина
13 ноября 2017 11:44
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Памятник великому князю Московскому Ивану III торжественно открыли сегодня, 12 ноября, перед зданием областной администрации на площади Старый торг в Калуге, сообщает ИА REGNUM.
В церемонии приняли участие председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и другие официальные лица.
Между тем установленный в Калуге памятник князю Ивану III — это уже второй монумент в калужском регионе этому русскому правителю.
В июле 2017 года первый в России 4,5-метровый бронзовый памятник «Государю всея Руси» великому князю Ивану III был установлен в память о Великом стоянии на Угре во Владимирском скиту Свято-Успенской Тихоновой пустыни. Этот монумент Ивану III изготовлен на деньги, собранные монастырем. Памятник является частью архитектурного комплекса «Музей-диорама Павла Рыженко «Великое стояние на реке Угре 1480 года».
Калужский регион тесно связан с историей правления Ивана III.
«Эпоха Ивана Третьего — создателя централизованного Московского государства — предопределила будущее развитие России. Это эпоха огромных территориальных и культурных приобретений и относительного мира», — сказал ранее глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.
Несмотря на сегодняшние торжества, не все калужане благосклонно отнеслись к установке памятника великому князю именно на пощади Старый торг в Калуге перед зданием областной администрации. Ранее на этом месте 33 года, с 10 октября 1984 года, находился памятник В.И. Ленину. Однако в ночь на 31 мая 2017 года памятник Ленину в Калуге тайком перенесли в соседний сквер, где он был установлен на бетонное основание, ранее подготовленное для памятника Ивану III.
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