На берегу Волги найдены останки нового вида плиозавра
26 мая 2017 13:53
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Международная группа палеонтологов, включая российских, нашла на берегу Волги останки ранее неизвестного вида плиозавров. О находке ученые рассказали в журнале Current Biology.
Плиозавры были короткошеим подвидом плезиозавров, ископаемых пресмыкающихся. Они были уже довольно далеки от динозавров и больше напоминали современных черепах. У них было четыре больших плавника, огромные, до двух метров в длину головы, удивительно мощные челюсти и гигантские зубы. Все это делало их опасными хищниками. Плиозавры охотились на рыбу, головоногих моллюсков и других морских обитателей. Они жили 220–70 млн лет назад. Их останки сохранились в основном на территории современной Европы, где когда-то были моря.
Возраст последней находки — около 130 млн лет. Полутораметровый череп нашел осенью 2002 года на правом берегу Волги, недалеко от Ульяновска, один из авторов статьи, Глеб Успенский. Новый вид получил название Luskhan itilensis, "главный дух". Ученых удивило, что нос животного был вытянут и заужен, как у гавиалов или некоторых видов дельфинов, что характерно для речных хищников.
Ранее предполагалось, что плиозавры были сверххищниками, занимавшими высшее положение в пищевой цепи, а представители родственной им клады Polycotylidae быстро плавали и ловили рыбу. Luskhan itilensis, как оказалось, сочетают в себе эти черты, пишет СарБК.
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