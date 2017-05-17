На Украине зарегистрировали 40 петиций с призывами не блокировать соцсети

108

Сорок петиций с призывами не блокировать работу соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и Mail.ru зарегистрированы на сайте президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет РИА Новости. "Блокировка "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники" является ограничением прав и свобод.

Для многих граждан Украины они являются не просто сайтом, а частью жизни. Прошу рассмотреть данную петицию и отменить блокировку", - говорится в одной из них. Авторы отмечают, что решение властей негативно скажется на украинских гражданах. Чтобы президент Украины рассмотрел ту или иную петицию на сайте, ее должны поддержать минимум 25 тысяч человек/