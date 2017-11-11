На Багамских островах обнаружили отель специально для туристов plus-size
11 ноября 2017 10:25
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Он открылся еще два года назад, однако пресса узнала о его существовании только сейчас, сообщает ABC News. Владелец гостиницы Джеймс Кинг задумал проект еще 15 лет назад, когда только начинал работать в туристическом бизнесе.
В свой первый день работы в отеле он увидел, как под туристкой с избыточным весом сломался шезлонг. По словам Кинга, весь пляж смеялся над путешественницей и довел ее до слез. К тому же, отель обязал ее заплатить 150 долларов за сломанный лежак. Кингу стало жалко женщину, и он решил когда-нибудь открыть гостиницу, где будет комфортно всем, независимо от их веса.
Гостиница принимает максимум 24-ёх туристов за раз. За шесть ночей туристу придется отдать 970 тысяч рублей, питание включено в стоимость тура. Кровати и лежаки в гостинице могут выдержать постояльцев весом до 680 килограммов. Джеймс Кинг изготавливал их на заказ и старался сделать так, чтобы они ничем внешне не отличались от обычной мебели, сообщает Радио Маяк.
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