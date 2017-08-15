Мужчина отсудил 100 тысяч рублей за сломавшийся iPhone
15 августа 2017 12:25
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В Екатеринбурге пользователь iPhone отсудил более 100 тыс. рублей за некачественно выполненный ремонт гаджета. После ремонта экрана у телефона перестал работать сканер отпечатка пальца, а повторная починка и вовсе сделала аппарат непригодным к использованию, пишут "Известия".
С ответчика взыскано 102,534 тыс. рублей, из них 59,126 тыс. рублей убытков, 2 тыс. руб. за компенсацию морального вреда, 29,563 тыс. рублей штрафа, 9,572 тыс. рублей судебных расходов и 2,273 тыс. рублей на выплату госпошлины.
Телефон Apple iPhone 6 мужчина купил жене в подарок в декабре 2015 года. Он заплатил около 47 тыс. рублей плюс переплату по кредиту. Когда у аппарата разбился экран, его отнесли в сервис, где произвели замену за 5,3 тыс. рублей. После этого у смартфона отказал сканер отпечатков.
После манипуляций телефон и вовсе перестал включаться. На претензию покупателя с просьбой возместить стоимость смартфона и убытки в магазине не отреагировали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
В результате независимой экспертизы выяснилось, что у iPhone в результате некачественного ремонта сломалась системная плата.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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