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Музей модерна в Самаре приглашает на концерт детского ансамбля старинной музыки

17 мая 2017 13:55
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Музей модерна в Самаре приглашает на концерт детского ансамбля старинной музыки

Участники представят программу из камерных произведений разных эпох и композиторов.

18 мая, в 19:00, в гостиной Дома Курлиной (музей модерна, ул. Красноармейская, 15) состоится первый афишный концерт детского ансамбля старинной музыки "Волынка".
 
Учащиеся самарской музыкальной школы № 12 вместе со своими педагогами представят программу из камерных произведений разных эпох и композиторов. В одном из красивейших исторических залов города состоится своеобразная реконструкция домашнего семейного костюмированного концерта начала 20 века.
Идейный вдохновитель представления - солистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов Екатерина Матюшенкова (флейта).

Концерт пройдет в рамках проекта "Музыка модерна", который в этом сезоне стал успешной стартовой площадкой для молодых самарских музыкантов. Так, в музее модерна прошли первые сольные концерты юного тенора Валерия Макарова, сопрано Яны Дьяковой, струнно-духового квинтета студентов Самарского института культуры. Также здесь выступают с уникальными программами камерного репертуара эпохи модерна ведущие мастера самарской музыкальной культуры.


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