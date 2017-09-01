Мусульмане сегодня отмечают Курбан-Байрам
1 сентября 2017 09:58
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Мусульмане сегодня отмечают один из главных праздников - Курбан-Байрам. В Татарстане традиционный намаз уже состоялся. Масштабные праздничные мероприятия пройдут в Адыгее, Чечне, Кабардино-Балкарии и других республиках Северного Кавказа.
Там сегодняшний день объявлен выходным. Торжества состоятся и в Крыму. В Москве, по предварительным данным, в праздновании примут участие более трехсот тысяч человек. В 6.30 утра начался традиционный намаз. Он продлится около двух часов.
Из-за того, что Курбан-Байрам в этом году совпадает с Днем знаний, молитву начали раньше. Для традиционных жертвоприношений в Московской области выделили 15 специальных площадок, передает Радио Маяк.
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