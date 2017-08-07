Муниципальные сады стали менее доступны россиянам
7 августа 2017 11:35
105
По данным исследования Института образования НИУ ВШЭ, снизился разрыв между стоимостью пребывания в государственных и частных детсадах. Сейчас она различается в пять раз, в 2014-м году — в семь раз. Но это не значит, что частные сады стали доступнее: подорожало пребывание в государственных дошкольных учреждениях. Частные детсады занимают всего 5% рынка. По данным РАНХиГС, отдать туда ребенка может себе позволить лишь 1% россиян. 16% родителей вообще не водят малышей в детсады.
Эксперты НИУ ВШЭ провели опрос среди 1849 родителей, чьи дети посещают и государственные, и частные детские сады. Исследование показало, что в 2016 году сохранился значительный разрыв в плате за пребывание малышей в дошкольных учреждениях. Ежемесячная стоимость присмотра и ухода за детьми в муниципальных и частных детсадах различается в пять раз. В 2014-м был зафиксирован ценовой разрыв в семь раз. При этом в НИУ ВШЭ отметили, что «расхождение объясняется отнюдь не разницей в качестве услуг».
— Ежемесячная плата в государственных детских садах выросла на 16,5% относительно 2015 года, а в частных снизилась на 9,5%, — сказали «Известиям» в НИУ ВШЭ.
По мнению экспертов, значительное отличие стоимости объясняется не лучшим или худшим качеством услуг, а разными условиями функционирования государственных и частных детских садов (неравным доступом к бюджетным ресурсам, высокими расходами на оплату аренды в частном секторе дошкольного образования).
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
6979
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1271
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
4978
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1694
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2676
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
2666
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2147
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1942
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1545
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1700
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5214
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6165
Мероприятия