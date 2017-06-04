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Москвичка представит Россию на "Детском Евровидении" в Грузии

4 июня 2017 11:35
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Москвичка представит Россию на
Всего в финальном отборе участвовал 21 исполнитель.

Москвичка Полина Богусевич представит в этом году Россию на международном вокальном конкурсе "Детское Евровидение", который пройдет осенью в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе Международного детского центра "Артек", где состоялся финал национального отборочного конкурса.

"Полина Богусевич представит Россию на "Детском Евровидении" в Грузии", - сказали в пресс-службе "Артека". По правилам национального отбора, голоса профессионального жюри суммируются с результатами онлайн голосования. Всего в финальном отборе участвовал 21 исполнитель, сообщает Радио Маяк.

 

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