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Минздрав сможет купить больше льготных лекарств

16 августа 2017 09:27
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Минздрав сможет купить больше льготных лекарств
Новая система формирования закупочных цен позволит сэкономить 20% выделенных средств и направить их на приобретение дополнительных препаратов.

В 2018 году Минздрав сможет дополнительно потратить 10–20% бюджета, выделенного на обеспечение россиян льготными лекарствами категории жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом «Известиям» рассказали представители ведомства. Дополнительные средства появятся в результате экономии на госзакупках медикаментов с помощью системы формирования референтных цен.

С января 2018 года начинается эксплуатация созданной Минздравом совместно с госкорпорацией «Ростех» системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов.

— Принципиально важно, что внедрение системы приведет к тому, что уже в 2018 году разброс закупочных цен вокруг средневзвешенных рыночных существенно сократится. Это позволит высвободить дополнительные бюджетные ресурсы для увеличения охвата населения жизненно необходимыми лекарственными препаратами, — пояснили представители министерства.

В приложении №15 к закону «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» приведены цифры бюджетных ассигнований на нынешний год. В разделе «Здравоохранение» указана сумма 376,7 млрд рублей.

— Система позволит не только унифицировать расчеты максимальных закупочных цен на лекарства, но и автоматически контролировать случаи их превышения. Ее внедрение также обеспечит унификацию описания объекта закупки — лекарственного препарата —­ внутри типового контракта. Это будет способствовать рационализации закупок лекарств, — добавили в Минздраве.


Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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