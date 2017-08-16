Минздрав сможет купить больше льготных лекарств
16 августа 2017 09:27
86
В 2018 году Минздрав сможет дополнительно потратить 10–20% бюджета, выделенного на обеспечение россиян льготными лекарствами категории жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом «Известиям» рассказали представители ведомства. Дополнительные средства появятся в результате экономии на госзакупках медикаментов с помощью системы формирования референтных цен.
С января 2018 года начинается эксплуатация созданной Минздравом совместно с госкорпорацией «Ростех» системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов.
— Принципиально важно, что внедрение системы приведет к тому, что уже в 2018 году разброс закупочных цен вокруг средневзвешенных рыночных существенно сократится. Это позволит высвободить дополнительные бюджетные ресурсы для увеличения охвата населения жизненно необходимыми лекарственными препаратами, — пояснили представители министерства.
В приложении №15 к закону «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» приведены цифры бюджетных ассигнований на нынешний год. В разделе «Здравоохранение» указана сумма 376,7 млрд рублей.
— Система позволит не только унифицировать расчеты максимальных закупочных цен на лекарства, но и автоматически контролировать случаи их превышения. Ее внедрение также обеспечит унификацию описания объекта закупки — лекарственного препарата — внутри типового контракта. Это будет способствовать рационализации закупок лекарств, — добавили в Минздраве.
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
311
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7110
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1360
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5383
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1778
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2818
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
488
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2212
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2009
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1621
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1790
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5597
Мероприятия