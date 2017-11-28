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Минздрав сделает сигареты дороже

28 ноября 2017 09:46
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Минздрав сделает сигареты дороже Ради очищения рынка от дешевого табака ведомство готово определить его минимальную цену.
Ради очищения рынка от дешевого табака ведомство готово определить его минимальную цену.

В России могут зафиксировать цены на сигареты, которые увеличат их сегодняшнюю стоимость. Минфин поддерживает введение минимальной розничной цены (МРЦ) на табачные изделия. Это следует из письма замглавы Минфина Ильи Трунина, с которым ознакомились «Известия». Определит МРЦ Минздрав. Какую он установит планку, не известно. Но одно из предложений ведомства уже может обернуться повышением средней цены пачки сигарет с сегодняшних 100 до 140 рублей.

«Известия» ознакомились с письмом замглавы Минфина Ильи Трунина в правительство от 4 августа. В нем говорится об установлении минимальных цен на сигареты. Илья Трунин отмечает, что это позволит снизить доступность сигарет для населения и должно уменьшить уровень их потребления.

Из документа следует, что ведомство проанализировало предложенную табачными компаниями идею о введении в России единой минимальной розничной цены на сигареты. Илья Трунин отметил, что «в настоящее время федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится вопрос об определении МРЦ на сигареты и папиросы, не определен». Замглавы Минфина предложил отнести этот вопрос к полномочиям Минздрава.
Минэкономразвития и Минсельхоз не поддержали единую МРЦ на сигареты. Во-первых, по их мнению, нет обоснований для принятия предлагаемых мер. Во-вторых, установление единой минимальной розничной цены может оказать негативное влияние на российских производителей сигарет и папирос нижнего ценового сегмента.


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