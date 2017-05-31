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Минздрав против сближения школ и магазинов, продающих алкоголь

31 мая 2017 11:53
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Минздрав против сближения школ и магазинов, продающих алкоголь
В ведомстве считают, что это повысит уровень потребления спиртного молодыми людьми.

Минздрав выступил против сокращения расстояний между магазинами с алкоголем и учебными, медицинскими учреждениями, спортивными, военными объектами. Сейчас подобные радиусы могут достигать 1000 м. Минпромторг предложил их уменьшить до 50 м, и это предложение поддержали в Минэкономразвития.

Критический отзыв на предложение Минпромторга содержится в документе, который подписан замглавы Минздрава Дмитрием Костенниковым. В середине февраля этого года Минпромторг предложил урезать расстояния от зданий, в которых запрещены продажи спиртного, максимум до 50 м с имеющихся 1000 м. Согласно ст. 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...», продажи алкоголя запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных и военных объектах, в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности. Подобное ограничение распространяется и на прилегающие к ним территории.

В своем отзыве Дмитрий Костенников напомнил, что в Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя (документ ВОЗ) сказано, что «увеличение плотности пунктов продажи алкоголя связывается с повышением уровней потребления алкоголя молодыми людьми, уровней распространенности физического насилия и другого вреда». Стратегия принята в 2010 году, аналогичная позиция отражена и в Европейском плане действий по сокращению употребления алкоголя на 2012–2020 годы, сообщают "Известия".


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