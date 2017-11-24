Минздрав предложил запретить продажу алкоголя пьяным людям
24 ноября 2017 12:25
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Минздрав разработал законопроект с новыми правилами продажи алкоголя, согласно которым магазины, кафе, бары и рестораны будут вправе отказывать покупателям и клиентам в продаже алкоголя, если те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Законопроект предполагает внесение поправок в ст.16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции», пишет "ФедералПресс".
В частности, Минздрав предлагает продавать алкогольную продукцию в отдельном торговом зале магазина или ограждать стеллажи с алкогольной продукцией ширмами и перегородками, чтобы покупатели не смогли увидеть их с тех территорий торговой точки, где продаются другие продукты.
Также в законопроекте отмечается, что специально обособленные места продажи алкоголя запрещено снабжать информационными указателями, щитами и вывесками. Эти требования не коснутся специализированных магазинов для розничной продажи спиртного.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Минздрав выступил за запрет продажи продажу алкогольных напитков в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов и гипермаркетов.
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