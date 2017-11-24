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Минздрав предложил закрывать ширмами стенды с алкоголем в магазинах

24 ноября 2017 09:33
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Минздрав предложил закрывать ширмами стенды с алкоголем в магазинах Об этом говорится в проекте федерального закона.
Об этом говорится в проекте федерального закона.

Стенды с алкогольной продукцией в магазинах предлагается закрывать от покупателей ширмами и перегородками, чтобы их нельзя было увидеть из тех мест, где продаются другие товары. Об этом говорится в проекте федерального закона, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Документ разработали в Минздраве. Ведомство предлагает демонстрировать алкогольную продукцию в отдельных помещениях, торговых залах с отдельным входом или ограждать такие места перегородками, ширмами и другими устройствами.

Согласно документу, отделы, секции и помещения с горячительными напитками также запрещается снабжать информационными указателями, щитами и вывесками. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели смогут отказывать в розничной продаже алкоголя уже выпившим, в том числе в заведениях общественного питания, передает Радио Маяк.

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