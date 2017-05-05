Минздрав хочет сделать бесплатными лекарства по рецепту не только для льготников
5 мая 2017 09:40
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Планируется, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты препараты из списка, который в данный момент разрабатывается, рассказал изданию директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.
Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 миллиардов рублей в год. Сейчас подобный механизм получения лекарств действует для инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др.
При этом льготникам доступен ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал и другие, пишет газета "Известия".
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