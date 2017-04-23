Минздрав доработал вариант стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года
23 апреля 2017 11:46
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В первоначальном варианте ведомство предлагало ограничить время и продолжительность рекламных роликов подобной продукции на телевидении, передает Радио Маяк.
Обновленный проект указывает на необходимость распространить такие меры и на остальные формы рекламы. Ранее стало известно, что Минздрав в той же стратегии предложил запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах.
Также там прописан запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года. Кроме того, предлагается запретить рекламу этих изделий и ограничить число мест, где их можно приобрести. Помимо этого предлагается постепенно увеличивать акцизы и потребительские цены на электронные сигареты и вейпы.
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