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Минстрой предложил запретить частникам работать похоронными агентами

10 ноября 2017 10:28
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Минстрой предложил запретить частникам работать похоронными агентами Соответствующий закон планируется принять весной следующего года.
Соответствующий закон планируется принять весной следующего года.

В сентябре заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис говорил РБК, что в правительстве завершается согласование законопроекта, описывающего механизм регулирования деятельности похоронных компаний и частных кладбищ.

Чибис тогда отметил, что законопроект полностью интегрирован с соответствующими поручениями президента России Владимира Путина.

«Что президент поручил сделать, то и вошло в закон. Мы прекрасно понимаем, что тема похоронных дел подлежит реформированию. Там необходимо наводить порядок и с точки зрения предоставления мест на кладбищах, и с точки зрения цепочки оказания услуг похоронными агентствами», — подчеркнул он.

В начале августа Путин поручил правительству повысить доступность похоронных услуг, улучшить их качество и распространить московский опыт «одного окна» на всю Россию — оказание бесплатных услуг по погребению с использованием номера пенсионного страхования, пишет РБК.

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