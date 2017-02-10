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Новости /  В стране  

Минсельхоз опроверг рост цен на молоко

10 февраля 2017 13:43
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Подорожание связывали с рядом принятых ограничений.

Министерство сельского хозяйства опровергает возможность подорожания молока из-за ограничений, введенных Россельхознадзором.
Об этом сообщил ТАСС директор департамента регулирования рынков АПК министерства Владимир Волик. По его словам, принятые меры не могут повлиять на цены на молочную продукцию.

Ранее стало известно, что Национальный союз производителей молока отправил письмо в Минсельхоз, в котором выразил озабоченность запретами Россельхознадзора на продажу сырого молока в другие регионы из субъектов, где были обнаружены случаи инфицирования животных, ящером, африканской чумой свиней, сибирской язвой или поставки его уже в пастеризованном виде. В союзе считают такие требования избыточными и опасаются возникновения дефицита молока.

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