Минпромторг предлагает отменить обязательную сертификацию лекарств
3 мая 2017 09:04
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Минпромторг предлагает исключить лекарства из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации. Это означает, что производителям не придется направлять препараты из каждой серии на лабораторный контроль и подтверждать их качество и безопасность. Производители заверяют, что это не увеличит количество брака и фальсификата на фармацевтическом рынке, ведь за ними продолжит следить Росздравнадзор, пишут «Известия».
В Минздраве сообщили, что проект Минпромторга в ведомство не поступал, и воздержались от подробных комментариев.
Как пояснил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, сейчас производители обязаны получать сертификат на каждую линию произведенных лекарств.
— Это нужно для контроля качества, чтобы предотвратить попадание на рынок брака и подделок, — сказал Виктор Дмитриев.
Он отметил, что наводнения рынка некачественными лекарствами после отмены сертификации ждать не стоит, ведь сохранится выборочный контроль качества со стороны Росздравнадзора. Служба утвердила порядок такого надзора в августе 2015 года. По нему специалисты Росздравнадзора отбирают и исследуют образцы лекарств и, в случае если их качество оказывается неудовлетворительным, принимают решение о переводе препарата на посерийный контроль или изъятии его из гражданского оборота.
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