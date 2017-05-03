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Минпромторг предлагает отменить обязательную сертификацию лекарств

3 мая 2017 09:04
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Минпромторг предлагает отменить обязательную сертификацию лекарств
Производители заверяют, что это не скажется на качестве препаратов.

Минпромторг предлагает исключить лекарства из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации. Это означает, что производителям не придется направлять препараты из каждой серии на лабораторный контроль и подтверждать их качество и безопасность. Производители заверяют, что это не увеличит количество брака и фальсификата на фармацевтическом рынке, ведь за ними продолжит следить Росздравнадзор, пишут «Известия».

В Минздраве сообщили, что проект Минпромторга в ведомство не поступал, и воздержались от подробных комментариев.
Как пояснил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, сейчас производители обязаны получать сертификат на каждую линию произведенных лекарств.

— Это нужно для контроля качества, чтобы предотвратить попадание на рынок брака и подделок, — сказал Виктор Дмитриев.
Он отметил, что наводнения рынка некачественными лекарствами после отмены сертификации ждать не стоит, ведь сохранится выборочный контроль качества со стороны Росздравнадзора. Служба утвердила порядок такого надзора в августе 2015 года. По нему специалисты Росздравнадзора отбирают и исследуют образцы лекарств и, в случае если их качество оказывается неудовлетворительным, принимают решение о переводе препарата на посерийный контроль или изъятии его из гражданского оборота.

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