Минобрнауки сообщило об индексации стипендий в вузах на 6% с 1 сентября
8 августа 2017 11:15
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С нового учебного года стипендии в российских вузах будут проиндексированы на 5,9%, соглашение об этом между учебными заведениями и Минобрнауки достигнуто, заявила глава ведомства Ольга Васильева. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«В федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы уже со всеми образовательными учреждениями заключили соглашение о предоставлении субсидии на выплату стипендий», — заявила министр.
Васильева также сообщила, что доля студентов из регионов в московских вузах составила более 60%. Министр пояснила, что если раньше студентов-москвичей в столичных вузах насчитывалось около 70%, то сейчас их чуть более 30%. «Конечно, это социальный лифт», — отметила она.
Согласно данным Росстата на 1 января (с обновлением от 4 мая), минимальный месячный размер стипендии в России для студентов высших учебных заведений в 2017 году составляет 1340 руб. Эта ставка сохранялась с 2014 года.
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