Минобороны привело системы ПВО в высшую боеготовность
8 февраля 2017 10:35
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Целью проверки является готовность подразделений к несению боевого дежурства.
Российское Министерство обороны сообщило о приведении подразделений воинских частей и подразделений соединений противовоздушной обороны (ПВО) в высшую степень боевой готовности в связи с проведением внезапной проверки, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Речь идет о подразделениях, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района. Проверка проводится на предмет их готовности к выполнению задач по противовоздушной обороне, к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — говорится в сообщении ведомства.
Российское Министерство обороны сообщило о приведении подразделений воинских частей и подразделений соединений противовоздушной обороны (ПВО) в высшую степень боевой готовности в связи с проведением внезапной проверки, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Речь идет о подразделениях, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района. Проверка проводится на предмет их готовности к выполнению задач по противовоздушной обороне, к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — говорится в сообщении ведомства.
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