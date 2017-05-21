Минобороны РФ и РКЦ «Прогресс» заключили контракты на поставку партии ракет «Союз-2»

46

О количестве заказанных на 2017 год ракет и стоимости контракта не сообщается.По информации Роскосмоса, стоимость одного запуска с помощью ракеты-носителя «Союз» составляет порядка $50 млн.Ракета-носитель «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» позволяет выводить космические аппараты на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты.Запуск ракет-носителей «Союз-2» запланирован с космодрома Плесецк (Архангельская область), сообщает Минобороны РФ.