Минобороны РФ и РКЦ «Прогресс» заключили контракты на поставку партии ракет «Союз-2»
21 мая 2017 23:16
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О количестве заказанных на 2017 год ракет и стоимости контракта не сообщается.
По информации Роскосмоса, стоимость одного запуска с помощью ракеты-носителя «Союз» составляет порядка $50 млн.
Ракета-носитель «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» позволяет выводить космические аппараты на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты.
Запуск ракет-носителей «Союз-2» запланирован с космодрома Плесецк (Архангельская область), сообщает Минобороны РФ.
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