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Минкомсвязи составило списки данных о пользователях для передачи ФСБ

12 августа 2017 09:39
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Минкомсвязи составило списки данных о пользователях для передачи ФСБ
Некоторые аккаунты в почте содержат «имена вымышленные и не дают возможности идентифицировать человека или группу людей.

Минкомсвязь подготовила проект поправок в ряд законов, согласно которым распространители информации, внесенные в реестр Роскомнадзора, должны будут по запросу передавать личные данные пользователей спецслужбам, пишет РБК.

Распространители информации в интернете, зарегистрированные в реестре Роскомнадзора, по запросу правоохранительных органов должны будут передавать им личные данные пользователей. Об этом говорится в проекте поправок в законы, который опубликовало Министерство связи и массовых коммуникаций. Проект доступен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложениям Минкомсвязи, распространители информации, в том числе мессенджеры и соцсети, будут обязаны передавать силовикам данные о логине пользователя, его имени и фамилии, паспортные данные, адрес и прописку, а также сведения о круге общения и языках, которыми владеет пользователь. Компании обяжут предоставлять ФСБ переписку пользователей и информацию о совершенных ими электронных платежах.

В том случае, если предложения ведомства, которые будут находиться на этапе публичных обсуждений до 6 сентября 2017 года, в итоге приобретут законную силу, это значительно расширит полномочия правоохранительных структур и спецслужб, полученных силовиками после принятия «закона Яровой» (президент России Владимир Путин подписал пакет этих поправок 7 июля).

Поправки, включенные в так называемый антитеррористический пакет, в частности, обязывают операторов связи и интернет-компании хранить текстовые сообщения, разговоры пользователей, а также «изображения, звуки, видео, иные сообщения» до полугода​.

Некоторые аккаунты в почте содержат «имена вымышленные и не дают возможности идентифицировать человека или группу людей, если речь о корпоративных адресах почты», заявил позже «Коммерсанту» представитель Rambler & Co Матвей Алексеев, комментируя опубликованный министерством документ. По его словам, нужно понять «какие именно данные и относительно каких групп сервисов необходимо хранить».

В компании Mail.ru Group изданию заявили, что представят свои предложения по проекту Минкомсвязи так, чтобы были «прежде всего» учтены интересы пользователей компании. В компании «Яндекс» заявили, что в предложении министерства «много технических деталей». «Надо разбираться», — подытожили они.

В реестре организаторов распространения информации в настоящее время находятся 89 компаний. Среди них — соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир» и «Мой круг», мессенджеры «Агент@Mail.ru» и IMO. В июне этого года в перечень был добавлен Telegram, которому грозила блокировка на территории России. Создатель мессенджера Павел Дуров тогда говорил, что согласился предоставить необходимые для регистрации данные, поскольку они и так находятся в открытом доступе.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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