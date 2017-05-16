Министерство культуры намерено сократить финансовую поддержку игровых кинопроектов в этом году
16 мая 2017 09:27
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В Минкультуры изданию рассказали, что финансирование будет предусмотрено примерно для 40 игровых фильмов. Отмечается, что это почти в два раза меньше, чем годом ранее.
Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также будут ужесточены и сами правила распределения господдержки. Кроме того, в полтора раза снизилась максимальная планка субсидии на дебютное кино.
Газета отмечает, что теперь в этом сегменте можно получить 15 миллионов рублей, а не 25, как было раньше. Поддержку авторских и детских фильмов решено сохранить на том же уровне.
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