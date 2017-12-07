Минфин счел создание криптовалюты для расчетов уголовным преступлением
7 декабря 2017 13:03
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Готовящийся закон о криптовалютах может квалифицировать создание криптовалюты специально для расчетов как уголовно наказуемое деяние, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Наказания будут разными, в основном административными, но в случае, если кто-то специально организовал криптовалюту с целью каких-то расчетов, то будет уголовное наказание», — передает слова Моисеева «Интерфакс».
Замминистра напомнил, что в России все расчеты должны проходить в рублях, и в законе будет более детально прописана реализация этого конституционного принципа и наказание за разные степени его нарушения. По его словам, кроме уголовной ответственности за выпуск криптовалюты для расчетов в крупных размерах будут и другие виды наказания, в основном административные. Соответствующие поправки, согласованные с ЦБ РФ и правоохранительными органами, в будущем будут внесены в КоАП и Уголовный кодекс, пишет РБК.
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