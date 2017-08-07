Минфин разработал поправки к ОСАГО
7 августа 2017 13:04
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Минфин предложил новую реформу ОСАГО, которая может привести к либерализации страхового рынка и отказу от государственного регулирования тарифов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой последнюю версию проекта поправок, которая есть в распоряжении газеты.
Согласно проекту, Центробанк будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик будет определять конкретное значение тарифа в зависимости от характеристик автомобиля. Компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов в зависимости от стиля езды клиента. Для этого страховщик сможет установить на автомобиль клиента устройство телематики.
При этом на первом этапе страховщикам не дадут возможности повышать тарифы. Сейчас «вилка» тарифов для физических лиц — владельцев легковых авто: 3,4 — 4,1 тыс. руб. Она устанавливается Центробанком для всех видов транспорта.
В ходе реформы из формулы расчета конечной цены полиса могут быть удалены коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Вместо них Минфин предлагает ввести коэффициент нарушения ПДД, в котором будут учитываться превышения скорости более чем на 60 км/ч, выезды на встречную полосу, проезды на красный, вождение в нетрезвом виде и другие нарушения.
Также Минфин придерживается идеи выпустить на рынок три вида полисов. Помимо полисов с лимитами выплат 500 тыс. руб. по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. руб. по имуществу, которые действуют сейчас, министерство предлагает добавит варианты с выплатами в 1 млн руб. по жизни и 1 млн руб. по имуществу и 2 млн руб. по жизни и 2 млн руб. по имуществу.
Кроме того, Минфин предлагает разрешить водителям приобретать полис на срок больше года и запретить страховщику отказывать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу.
Если страховщик в положенный срок не направит клиенту «мотивированный отказ в выплате», он заплатит 200 руб. в день, но не более 10 тыс. руб.
Реформа направлена на «повышение качества удовлетворения потребностей страхователей» и «продолжение вектора перехода от жесткого регулирования к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и неценовым факторам», — приводит «Коммерсантъ» выдержки из проекта реформы.
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