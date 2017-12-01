Минфин предложил сократить число льготников
1 декабря 2017 10:15
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В России слишком много граждан получают социальную поддержку из бюджета и подобная практика нуждается в изменении. Об этом заявил во вторник, 28 ноября, министр финансов России Антон Силуанов, выступая на форуме Финансового университета.
«У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше», — цитирует его слова РИА Новости.
По словам главы Минфина, необходимо переформатировать те уровни социальной поддержки, которые сегодня предоставляются населению за счет средств государства, в интересах наиболее нуждающихся граждан. Это позволит концентрировать ресурсы для оказания адресной помощи. И сделает возможным стимулирование потребительского спроса и благосостояния граждан, которые сегодня не могут позволить себе «те или иные услуги и товары». «Это позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — пояснил Силуанов.
«Это даст более справедливое распределение продукта, который по старинке может быть где-то распределяется большому количеству наших граждан», — подчеркнул министр финансов.
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