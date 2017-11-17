Минфин предложил приравнять ввоз «санкционки» к контрабанде оружия
17 ноября 2017 12:05
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Российское Министерство финансов подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционных товаров в крупном объеме. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РБК.
Согласно ему, ввоз попадающих под ограничения продуктов будет приравнен к нелегальному ввозу в страну ядовитых, взрывчатых и радиоактивных веществ.
Так, изменения, как уточняется в документе, могут быть внесены в ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, а также огнестрельного оружия), ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) и ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ). В них представители Минфина предложили добавить пункт о контрабанде «товаров, в отношении которых [в России были] установлены запреты и ограничения на ввоз или вывоз» из страны.
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