Минфин предлагает сажать за незаконную выдачу кредитов
11 августа 2017 11:49
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Министерство финансов России предлагает ввести для незаконных кредиторов уголовную ответственность, говорится в проекте закона, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения, которые ведомство предлагает внести в Уголовные кодекс, предусматривают тюремный срок до шести лет за нелегальное кредитование, сообщают "Известия".
Статья будет называться «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». За неоднократное нарушение закона нелегальные кредиторы будут привлекаться к штрафам от 300 тыс. до 1 млн рублей, обязательным работам или аресту до шести месяцев, пишет «Федеральное агентство новостей».
При повторном привлечении к ответственности речь пойдет о тюремном сроке до шести лет или штрафе до 3 млн.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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