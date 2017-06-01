Мессенджеры будут следить за законностью сообщений
1 июня 2017 09:18
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В Госдуму был внесен новый законопроект, которые направлен на идентификацию пользователей с помощью регулирования мессенджеров. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России» Олег Николаев и Мария Мукабенова, а также Александр Ющенко из КПРФ. Внедрение контроля планируется с 1 января 2018 года. Под мессенджерами подразумеваются «сервисы обмена быстрыми сообщениями».
Отсутствие правового регулирования уже привело к тому, что в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации.
Это и распространение экстремистского контента, реклама наркотических средств и их продажа, информация, угрожающая здоровью детей, и многое другое. – Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
В случае, если закон вступит в силу, то мессенджеры будут обязаны ограничивать распространение информации, нарушающей законодательство России. К примеру, призывы к митингам. Также мессенджеры должны будут рассылать правительственные сообщения, если это потребуется. А пользоваться ими смогут только те, кто идентифицировал себя.
Если требования соблюдены не будут, то пользователю ограничат доступ к мессенджеры через сети операторов, пишут Ведомости.
Фото pixabay.com.
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