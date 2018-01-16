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Новости /  В стране  

Мера пресечения будет сегодня избрана для устроивших резню в пермской школе

16 января 2018 09:33
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Мера пресечения будет сегодня избрана для устроивших резню в пермской школе Подозреваемые задержаны.
Подозреваемые задержаны.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Как передает Интерфакс, следователи рассматривают две версии происшествия, в результате которого пострадали 15 человек.

Первая версия – драка между двумя 16-летними подростками, которых пытались разнять. Вторая – их спланированное нападение с ножами на четвероклассников. На данный момент состояние пострадавших детей не вызывает опасений, сказал главный врач Пермской краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.

Он сообщил, что десять человек находятся в его клинике, состояние семерых оценивается как средней степени тяжести, близкое к удовлетворительному. Двое ребят лежат в реанимации после операций, так как получили тяжелые травмы, но их жизни тоже ничего не угрожает.

Инцидент в 127-ой школе Перми произошел в понедельник утром после начала уроков. Пострадали 14 школьников и учитель, передает Радио Маяк.

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