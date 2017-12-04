Менее 60% россиян выразили желание пойти на выборы президента
4 декабря 2017 11:46
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58% россиян в той или иной степени выразили желание проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года, следует из опроса Левада-центра, проведенного в конце ноября. 34% опрошенных заявили, что, скорее всего, будут голосовать, и 24% — что совершенно точно проголосуют. 20% респондентов не определились, пойдут на выборы или нет.
Явку на выборах прогнозировать трудно, но, судя по последнему опросу, в 2018 году она будет меньше, чем на выборах президента в 2012 году, заявил РБК социолог Левада-центра Денис Волков. На выборах в марте 2012 года явка составила 65,34%, при этом по опросам Левада-центр прогнозировал тогда явку 69%.
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