Медведь убил смотрителя маяка на Курилах
25 ноября 2017 11:42
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Пропавший на острове Кунашир (Курилы) смотритель маяка был найден мертвым. Спасатели сообщили, что он погиб в результате нападения медведя, отмечает Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Поисками пропавшего смотрителя маяка занимались полицейские и охотоведы, которые специально прибыли на Кунашир.
Ранее, в четверг стало известно о пропаже смотрителя маяка на Кунашире. Мужчина должен был в установленное время выйти на связь, но не сделал этого. Медведя застрелили, пишут "Известия".
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