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Малахов обратился к Эрнсту в открытом письме

21 августа 2017 10:57
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Малахов обратился к Эрнсту в открытом письме
Шоумен связал свой уход с Первого канала с творческим кризисом и желанием расти.

 Телезвезда Андрей Малахов разместил на сайте своего журнала StarHit открытое обращение к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

Теперь уже экс-ведущий программы «Пусть говорят» выразил благодарность сотрудникам и Эрнсту за проведенные бок о бок годы работы. По словам Малахова, годы сотрудничества с Первым каналом стали «частью его ДНК». Ведущий благодарен Эрнсту за опыт и «удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни».

Ранее стало известно, что Малахов будет продюсером собственной передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1», позже сам ведущий подтвердил данную информацию.

Шоумен связал свой уход с Первого канала с творческим кризисом и желанием расти, сообщает Татар-Информ.
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