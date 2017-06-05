Май в Москве стал самым холодным с начала века
5 июня 2017 11:23
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Температура была ниже нормы, а осадков было больше чем обычно, сообщает Гидрометцентр. Причиной холодов и заморозков стали частые вторжения арктического воздуха. Первый рабочий день новой недели в столичном регионе будет прохладным и дождливым. По прогнозам, на Москву обрушится пятая часть месячной нормы осадков. При этом порывы ветра местами будут достигать 17 м/с, передает Радио Маяк.
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