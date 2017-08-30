МВД предложило наказывать компании, незаконно устроившие на работу иностранцев
30 августа 2017 12:28
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Министерство внутренних дел России предложило наказывать фирмы за трудоустройство иностранцев, приехавших в страну не для работы, пишет "ФедералПресс".
Законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушений, предполагает ввести штрафы для компаний, принимающих на работу иностранцев, в чьих миграционных картах нет пометки «работа». Сумма штрафов составит от 250 до 800 тысяч рублей, а также приостановление деятельности до трех месяцев.
Также учтено, что штраф придется заплатить иностранцу и нанявшей его фирме, если он работает без договора. Нарушителю придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, компании – 250 – 800 тысяч.
Как сообщает «Медуза», сейчас ответственность несут только те фирмы, в которых иностранцы работают без разрешения на работу или патента.
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