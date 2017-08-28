МВД предлагает изменить приоритет при круговом движении
28 августа 2017 12:12
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В России могут измениться ПДД о проезде перекрестков с круговым движением. Инициатором законопроекта выступило МВД, которое ссылается при этом на опыт европейских стран. Документ опубликован в понедельник на интернет-портале проектов нормативных актов.
«Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону и даже в одном городе — от перекрестка к перекрестку», — говорится в документе.
Такая ситуация, считают в полиции, приводит к заторам и ДТП на «кольцах».
Если законопроект будет принят, то приоритет получат водители, которые движутся по кругу.
«Известия» сообщали ранее, что в рамках инициативы из ПДД может быть убран пункт о приоритете водителя на круге при наличии знаков «Уступи дорогу» или «Движение без остановки запрещено».
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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