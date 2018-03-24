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МИД сообщил об отправке российских военных в Центральную Африку

24 марта 2018 15:56
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По просьбе президента ЦАР, Минобороны подарило военным этой страны партию оружия и боеприпасов и направило группу инструкторов для подготовки местных военнослужащих.
Как передает РБК, для подготовки бойцов армии Центральноафриканской Республики (ЦАР) в эту страну направлена группа российских инструкторов, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

По словам замглавы департамента информации и печати МИД России Артема Кожина, по просьбе президента ЦАР Фостена Туадеры и с ведома учрежденного Советом Безопасности ООН комитета в Центральную Африку направлены пять военных и 170 гражданских инструкторов из России.

Кроме того, Минобороны России в январе—феврале 2018 года на безвозмездной основе передало армии ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов.

В МИДе заверили, что военная помощь оказывается ЦАР «в строгом соответствии с требованиями санкционного режима», введенного Советом Безопасности ООН в отношении этой страны. Нормы этого режима запрещают всем странам ООН поставлять в ЦАР любые виды вооружений и боеприпасов, однако при соблюдении определенных условий такие поставки все-таки могут быть разрешены.

«Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и в конечном счете нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта», — пояснил Кожин.

Представитель МИДа подчеркнул, что власти России приветствуют проводимый Туадерой курс на «скорейшее прекращение столкновений на межэтнической и межконфессиональной почве» и восстановление государственной власти на всей территории страны. Он также пояснил, что российскими специалистами проводятся «мероприятия, направленные на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР», а уже в 2018 году началась реализация поисковых горнорудных концессий.

«Исходим из того, что развитие данных проектов будет способствовать стабилизации экономической ситуации в ЦАР, развитию инфраструктуры, а также послужит основой для привлечения дополнительных инвестиций в экономику страны», — пояснил Кожин.

Для нормализации обстановки в ЦАР в соответствии с решением СБ ООН с 15 сентября 2014 года в этой стране развернута Многопрофильная комплексная миссия по стабилизации под эгидой ООН (МООНСЦАР). На территории страны также действуют французский контингент в рамках операции «Сангарис» (с декабря 2013 года) и Миссия ЕС по подготовке кадров для Вооруженных сил ЦАР (EUTM, с апреля 2016 года).

Дипломатические отношения между ЦАР и СССР были установлены в 1960 году, после провозглашения независимости африканской страны, которая до 1958 года была колонией Франции. Однако экономическое сотрудничество двух стран развито слабо, одной из причин чего считается бедность ЦАР (стабильно входит в десятку беднейших стран мира), население которой составляет менее 5 млн человек.

На сайте МИДа отмечается, что задолженность посольства ЦАР в Москве за аренду служебных и жилых помещений составляет 15,4 млн руб.


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