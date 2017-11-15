Лекарства адаптируют для слепых
15 ноября 2017 10:57
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Информацию на упаковках всех лекарств и в инструкциях к ним предлагают продублировать шрифтом Брайля. Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, который обяжет производителей соблюдать такую норму. Инициативу раскритиковали в Минпромторге — новация может привести к подорожанию лекарств. Представители сообщества слабовидящих идею поддержали, но уточнили, что со шрифтом Брайля знакомы около 15% людей с серьезными нарушениями зрения.
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, который обяжет производителей лекарств дублировать информацию на упаковке и инструкцию к препарату шрифтом Брайля. Об этом в интервью «Известиям» сообщила глава службы Анна Попова.
— Индикация шрифтом Брайля на лекарствах, на упаковке и на вкладыше очень важна для людей со слабым зрением. Когда такой человек остается один в каком-то помещении или у себя дома, если ему нужно принять лекарство, он совершенно не может отличить один флакончик от другого, — пояснила Анна Попова.
Она уточнила, что законопроект уже «пишется». Документ может быть принят в следующем году, сообщают "Известия".
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